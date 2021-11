Milano, 26 nov. (LaPresse) – L’Italia conduce per 1-0 sugli Stati Uniti dopo il primo singolare dei quarti di finale di Coppa Davis, a Torino. L’azzurro Lorenzo Sonego ha battuto l’americano Reilly Opelka in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (4) in 1 ora e 31 minuti. A seguire il secondo singolare tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe.

