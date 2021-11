Milano, 26 nov. (LaPresse) – Un uomo di 55 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Ripalta Cremasca, in provincia di Cremona. L’uomo era al volante della propria automobile quando, per motivi ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere con un palo di cemento. Al loro arrivo, i soccorsi di Areu hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.

