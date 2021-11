Milano, 26 nov. (LaPresse) – “Esistono altri farmaci che potrebbero essere utilizzati, noi abbiamo scelto questo perché garantisce che il processo verso la morte avvenga rapidamente e sia indolore”. A parlare a LaPresse è il dottore Mario Riccio, medico dell’associazione Coscioni che assiste ‘Mario’ in qualità di consulente medico di parte, e che è stato l’anestesista di Piergiorgio Welby e ha seguito anche il caso di dj Fabo. “Non volgio banalizzare, ma è una sequenza ordinaria per una anestesia – aggiunge – non cambia la qualità del farmaco, ma la quantità”.

