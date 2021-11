Milano, 26 nov. (LaPresse) – Il farmaco indicato per il suicidio assistito di Mario, tetraplegico di 43 anni, “è uno da anestesia generale, cambia ovviamente il dosaggio: ne abbiamo indicati 20 grammi”: a parlare a LaPresse è il dottore Mario Riccio, medico dell’associazione Coscioni che assiste ‘Mario’ in qualità di consulente medico di parte, e che è stato l’anestesista di Piergiorgio Welby e ha seguito anche il caso di dj Fabo. “Abbiamo indicato questo farmaco – dice – perché ci siamo rifatti alla conoscenza del farmaco in sé e alle linee guida olandesi per la morte medicalmente assistita”.

