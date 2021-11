Roma, 26 nov. (LaPresse) – “L’esame del testo sull’ordinamento giudiziario ed il Csm, che molti ritengono a buona ragione la riforma delle riforme, riprenderà il suo iter in commissione la prossima settimana, con una seduta dedicata agli interventi sul complesso degli emendamenti. Ricordo che l’esame del testo base è iniziato già dallo scorso mese di aprile”. E’ quanto rende noto Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5S, il quale aggiunge: “Il testo base è il disegno di legge messo a punto dal precedente governo e in particolare dall’ex ministro Bonafede. Tutti, a partire dal Capo dello Stato, sottolineano la necessità di procedere perché a luglio 2022 si eleggano i nuovi consiglieri del Csm con un nuovo sistema elettorale che sostituisca quello attuale che ha favorito la spartizione correntizia dei seggi. Occorre dunque grande equilibrio per definire un accordo nel quale tutti si riconoscano e che possa inaugurare una nuova fase della vita della magistratura. Occorre anche fare presto perché luglio 2022 è alle porte”, ha aggiunto.

