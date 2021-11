Roma, 26 nov. (LaPresse) – “Cercherò di essere rapido per tutti quelli che sono presenti e collegati, e anche per me che ho preso l’aereo da Milano stamattina. Ci tenevo ad esserci in presenza perché io della vita a distanza comincio ad averne a sufficienza”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo agli ‘Stati Generali dei Consulenti del Lavoro’ a Roma.

