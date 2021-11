Roma, 26 nov. (LaPresse) – Il tasso di occupazione di posti in terapia intensiva in Italia è al 6,2% rispetto al 5,3% dell’ultima rilevazione. E’ quanto riporta l’Iss nel suo bollettino settimanale. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale all’8,1% rispetto al 7,1%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata