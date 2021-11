Milano, 26 nov. (LaPresse) – “La Germania dichiarerà il Sudafrica un’area di variante del virus. Da stasera le compagnie aeree potranno trasportare solo tedeschi in Germania e 14 giorni di quarantena si applicheranno a tutti, compresi i vaccinati”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Jens Spahn, su Twitter, sottolineando: “Restiamo cauti sull’ingresso nel Paese. La variante appena scoperta B.1.1.529 ci preoccupa, quindi agiamo in modo proattivo e in una fase iniziale. L’ultima cosa ci serve ora è che sia introdotta una nuova variante, che causi ancora più problemi”.

