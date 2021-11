Roma, 26 nov. (LaPresse) – “La variante Delta è quella circolante nel nostro Paese, in maniera quasi esclusiva. Per quanto riguarda la Delta Plus i numeri sono abbastanza contenuti. Ad oggi le sequenze della variante isolata nel Sudafrica non sono state riportate nel database nazionale”. Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico, fornendo i dati del Monitoraggio delle Regioni della Cabina di Regia.

