Roma, 26 nov. (LaPresse) – “La situazione questa settimana è caratterizzata da una crescita continua di nuovi casi e in quella dei posti letto. Il tutto in una situazione in cui l’indice di trasmissibilità si mantiene costantemente sopra la soglia epidemica”. Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico, fornendo i dati del Monitoraggio delle Regioni della Cabina di Regia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata