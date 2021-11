Torino, 26 nov. (LaPresse) – L’Italia potrebbe affrontare il Portogallo qualora si qualificasse per la finale dei playoff che vale la qualificazione al Mondiale in Qatar. Lo ha stabilito il sorteggio di Zurigo. Entrambe le teste di serie sono state inserite nel Gruppo C. La finale si giocherà lunedì 28 o martedì 29 marzo.

