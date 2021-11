Roma, 26 nov. (LaPresse) – “I ministri degli Esteri della Nato affronteranno la situazione al confine con la Bielorussia. Sotto il regime di Lukashenko” è in atto “un cinico sfruttamento delle persone vulnerabili per mettere pressione ai nostri alleati, Polonia, Lettonia e Lituania”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg illustrando in conferenza stampa i temi che verranno discussi durante la ministeriale esteri della Nato a Riga il 30 novembre e il 1 dicembre. “Ho discusso di questo tema con il presidente (polacco ndr.) Duda ieri e domenica mi recherò in Lituania e Lettonia insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Una stretta cooperazione tra Nato e Ue è essenziale per rispondere alla campagna ibrida che mira a destabilizzare i nostri paesi”, ha aggiunto Stoltenberg.

