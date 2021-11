Milano, 25 nov. (LaPresse) – Grazie ai vaccini sono stati evitati 22mila morti in Italia per Covid tra gennaio e settembre. È quanto emerge da uno studio Iss pubblicato pubblicato oggi dalla rivista Eurosurveillance insieme allo studio internazionale guidato dall’Oms in collaborazione con il Centro Europeo per la Prevenzione ed in controllo delle malattie (Ecdc).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata