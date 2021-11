Roma, 25 nov. (LaPresse) – L’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, secondo quanto si apprende, ha scritto una lettera ai consiglieri dell’azienda in vista del Cda in programma domani. Nella missiva Gubitosi annuncia, secondo fonti, che “al fine di favorire il processo decisionale da parte del Consiglio, metto a disposizione del CdA le deleghe che mi avete conferito, per vostra opportuna valutazione. Se questo passaggio consentirà una più serena e rapida valutazione della non binding offer di KKR, sarò contento che sia avvenuto”.

