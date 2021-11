Milano, 25 nov. (LaPresse) – Ingresso spettacolare di Valentino Rossi sul palco di Eicma, per l’evento ‘One more lap’. Il nove volte campione del Mondo è arrivata a bordo di una fiammante Yamaha per salutare i tantissimi tifosi accorsi, nonostante la pioggia, a salutarlo al salone delle moto di Milano. “Non saranno facili le domeniche senza correre, ma ormai non si può tornare indietro”, ha detto Rossi dal palco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata