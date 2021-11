Milano, 25 nov. (LaPresse) – L’ordinanza per l’uso delle mascherine all’aperto durante il periodo natalizio in centro “è pronta, la firmerò adesso al rientro in Comune. Sarà a valere dalla mezzanotte di venerdì, quindi da sabato, fino al 31 dicembre e riguarderà tutta l’asse dal Castello a San Babila”. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento in città.

