Milano, 25 nov. (LaPresse) – Boom di classi in quarantena Covid in Lombardia: secondo l’ultimo monitoraggio della Direzione Generale Welfare, al 21 novembre sono 902 per un totale di 15.305 alunni e 1.150 operatori scolastici. Il 7 novembre erano 370 le classi in quarantena e 6.681 gli studenti coinvolti.

