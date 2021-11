Roma, 24 nov. (LaPresse) – L’Ema potrebbe decidere tra “oggi e domani” sulla somministrazione del vaccino contro il Covid-19 ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, in anticipo rispetto alla data prevista del 29 novembre”. Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell’agenzia italiana del Farmaco e membro del Comitato Tecnico Scientifico intervistato su SkyTg24. “Nel caso, Aifa darebbe il via libera nel giro di 24 ore”, spiega Palù. “Quindi se la decisione dell’Ema arriverà entro dopodomani da lunedì potremmo avere in Italia il vaccino per i bambini”.

