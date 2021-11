Milano, 24 nov. (LaPresse) – “Parlare allo stato di possibile esercizio dei poteri speciali e’ pertanto prematuro bisogna attendere gli sviluppi per conosce il contenuto della operazione, che andrà vagliata per aspetti di interesse nazionale e strategico”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, alla Camera in question time, a una domanda su Tim. “E’ una manifestazione di interesse, non è una offerta vincolante”, ha premesso riferendosi al fondo usa Kkr.

