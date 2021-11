Prato, 24 nov. (LaPresse) – A terra, in una strada senza uscita, con ferite presumibilmente da arma da fuoco. Così, oggi pomeriggio a Comeana, frazione del comune di Carmignano (Prato), in via Boccaccio, i carabinieri hanno ritrovato il cadavere di un 40enne di cui non sono state rese note le generalità ma che, secondo quanto appreso, sarebbe un residente del posto. Gli abitanti della zona avrebbero udito degli spari. Al momento l’ipotesi avanzata dagli investigatori dell’Arma dei carabinieri è che si sia trattato di un omicidio.

