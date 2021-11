Milano, 24 nov. (LaPresse) – È stato trovato un cadavere in un appartamento di via Beltrami a Novara: dalle prime indicazioni, si tratta di un 68enne morto accoltellato. Sul corpo sono state ritrovate ferite da arma da taglio. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo senza successo. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata