Milano, 24 nov. (LaPresse) – “Ho due nipotine e sono un vaccinista convinto, ma il mio consiglio in questo momento è quello di non vaccinare i bambini”. Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma nella puntata di ‘Restart -L’Italia ricomincia da te’ in onda stasera alle 23.30 su Rai2.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata