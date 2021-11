Roma, 24 nov. (LaPresse) – Il tasso di natalità in Cina è precipitato al livello più basso da oltre 40 anni, precisamente dal 1978, mentre il governo sta lottando per evitare la crisi demografica. Lo riportano i media internazionali tra cui il Guardian. I dati pubblicati dall’ufficio nazionale di statistica del Paese mostrano che ci sono state 8,5 nascite per 1.000 persone nel 2020. E’ la prima volta in decenni che la cifra è scesa sotto i 10. L’annuario statistico, pubblicato nel fine settimana, riporta che il tasso naturale di crescita della popolazione – considerando nascite e morti – è a un nuovo minimo di 1,45.

