Benevento, 24 nov. (LaPresse) – Il presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria è finito agli arresti domiciliari insieme con altre 7 persone, perché coinvolto in una indagine della procura della Repubblica di Benevento. Le misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Benevento. Sono in tutto 18 le persone coinvolte nell’indagine di cui 8 ai domiciliari (tra loro il presidente della Provincia sannita) e 10 misure interdirttive del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di vari soggetti, pubblici ufficiali in servizio presso la Provincia di Benevento, imprenditori e professionisti, che allo stato sono stati ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, dei delitti di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, rivelazione di segreti d’ufficio ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in relazione ad 11 procedure pubbliche di appalto indette e/o gestite dalla Provincia di Benevento, Provincia di Caserta e Comune di Buonalbergo (BN), nonché dei reati di tentativo di induzione indebita a dare o a promettere altre utilità, tentativo di concussione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso ideologico.

