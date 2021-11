Milano, 24 nov. (LaPresse) – “Non è da sottovalutare la possibilità di inserire in legge di bilancio il rifinanziamento” dell’ ecobonus auto “e il governo considera in via prioritaria il settore automotive e la transizione verde, e il sostegno a struttura produttiva”. Così il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, in question time alla Camera, risponde a una domanda sull’ ecobonus auto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata