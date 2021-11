Roma, 23 nov. (LaPresse) – Malikah Shabazz, figlia dell’attivista per i diritti civili Malcolm X, è stata trovata morta nella sua casa di Brooklyn lunedì sera. Lo riportano i media statunitensi che citano la polizia di New York. La 56enne, la più giovane delle sei figlie di Malcolm X, è stata trovata priva di sensi all’interno della sua abitazione sulla East 28th Street a Midwood poco prima delle 16:30 (ora locale). In seguito è stata dichiarata morta. La polizia, riporta Cnn, ha riferito che la morte sembrerebbe dovuta a cause naturali.

