Strasburgo, 23 nov. (LaPresse) – “Il Parlamento europeo è sovrano. Non c’è nessun motivo per cui un patto fatto due anni fa sia da ostacolo. Dobbiamo essere più sicuri del nostro ruolo politico. Noi siamo in crescita e i conservatori stanno perdendo terreno”. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Frans Timmermans, esponente di S&D, nella riunione del gruppo S&D per avviare le consultazioni tra i gruppi sull’elezione di metà mandato del Presidente del Parlamento europeo.

