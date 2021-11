Roma, 23 nov. (LaPresse) – La Russia non attaccherà l’Ucraina e non ha piani aggressivi contro Kiev. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. “Abbiamo ripetutamente affermato a vari livelli che la Russia non attaccherà nessuno, non ha piani aggressivi. È assolutamente sbagliato dire il contrario, è assolutamente sbagliato associare qualsiasi movimento delle forze armate russe nel territorio del nostro Paese a piani del genere. Non è questo il caso”, ha detto Peskov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata