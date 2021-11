Roma, 23 nov. (LaPresse) – La decisione di non partecipare alle trasmissioni della Rai è definitiva? “Definitiva che significa, per tutta la vita natural durante del Movimento? Occorreva chiarire che merito e metodo, per le ragioni già anticipate, non ci sono apparsi assolutamente condivisibili. Non ci è apparso chiaro il criterio”. Lo dice il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intercettato nei corridoi del Senato, rispondendo a una domanda sulle decisioni assunte dopo la partita delle nomine in Rai. “Occorreva precisarlo anche per correttezza nei confronti dei cittadini – spiega -. Non è che vogliamo contrastare quella che è la funzione del servizio pubblico e prendere una decisione irreversibile, ma occorreva un punto di chiarimento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata