Roma, 23 nov. (LaPresse) – “Un Paese che ambisce ad essere tra i primi 10 al mondo ha la responsabilità di ricercare, innovare e sviluppare. Poi, sul piano strettamente tecnico, io resto convinto che esistono molte tecnologie transitorie, però certamente dovremo arrivare, come umanità, alla fusione nucleare, che è quella che prende elementi leggeri, li fonde e non fa scarto radioattivo che poi è il meccanismo di funzionamento delle stelle”. Lo dice il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alla conferenza stampa del M5S per presentare le misure per le comunità energetiche. “Questo non vuol dire, per motivi di razionalità, ‘facciamo adesso la centrale a fusione’ perché non c’è e non la sappiamo fare”, aggiunge.

