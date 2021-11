Roma, 23 nov. (LaPresse) – “econdo una simulazione effettuata con il modello macroeconometrico in uso all’UPB (MeMo-It), l’effetto dei provvedimenti sull’economia italiana sarebbe quantificabile in una maggiore crescita nel 2022 e nel 2023, rispettivamente di 0,5 e 0,3 punti di PIL, mentre l’impatto risulterebbe appena restrittivo nell’anno finale di previsione. Tali effetti sono molto simili sia a quelli indicati dal Governo sia a quelli stimati dall’UPB nell’ambito dell’esercizio di validazione dei quadri macroeconomici della NADEF 2021”.Così il presidente dell’Upb, Giuseppe Pisauro, in audizione sulla manovra.

