Roma, 23 nov. (LaPresse) – I capigruppo del centrodestra di Camera e Senato si vedranno domani per fare il punto sulle proposte alla legge di Bilancio all’esame del Senato. E’ quanto apprende LaPresse da fonti della coalizione. Parteciperanno Anna Maria Bernini e Paolo Barelli per Fi, Massimiliano Romeo e Riccardo Molteni per la Lega e Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida per Fdi. La riunione si terrà alle 13 in luogo da stabilire secondo gli impegni d’aula. L’incontro era stato annunciato durante il vertice tra Salvini, Meloni e Berlusconi a Villa Grande.

