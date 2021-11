Roma, 23 nov. (LaPresse) – “La nostra posizione è stata ben chiara sin dall’inizio: siamo stati per l’obbligo vaccinale, poi abbiamo preso atto che la politica non ha trovato una sintesi su un provvedimento difficile da introdurre e quindi abbiamo sostenuto il green pass che era l’unico strumento per mettere in sicurezza le comunità. I dati dicono che c’è una recrudescenza soprattutto nel Nord Europa dei contagi e ovviamente su questo dobbiamo fare una riflessione molto seria”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a margine dell’assemblea di Confindustria Pesaro Urbino. Su un nuovo lockdown “non sono un tecnico, c’è chi è preoposto a fare riflessioni sull’aumento dei contagi, sta a loro trovare la strada”

