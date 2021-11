Roma, 23 nov. (LaPresse) – “Non sono scettico sul super Green pass mentre sull’obbligo vaccinale chiedo solo quale sia il passaggio successivo. Non è una questione irrilevante. L’invito è alla vaccinazione ma in regime di volontarietà”. Lo dice il governatore del Veneto, Luca Zaia a Porta a Porta. Per quanto riguarda le nuove misure “vedremo cosa ci dirà il governo”. Sicuramente “la zona bianca avrà le regole della zona bianca mentre quella gialla potrebbe essere una sorta di limbo per arrivare al super Green pass in arancione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata