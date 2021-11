Washington (Usa), 23 nov. (LaPresse) – Altre due importanti destinazioni turistiche europee, Danimarca e Germania, sono state inserite dagli Stati Uniti nelle località di viaggio sconsigliate a causa dell’aumento dei casi di Covid. Ai paesi è stato assegnato il ‘livello 4’ di allerta dal Cdc, i Centers for disease control and prevention. Seguendo una tendenza persistente nelle ultime settimane, le aggiunte riflettono il crescente rischio di Covid-19 in tutta Europa. La scorsa settimana, l’agenzia federale ha ampliato il suo elenco di destinazioni ‘livello 4’ includendo Repubblica Ceca, Guernsey, Ungheria e Islanda. In tutto, nelle ultime quattro settimane, 13 paesi europei sono stati aggiunti alla lista dei viaggi ‘sconsigliati’.

