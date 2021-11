Roma, 22 nov. (LaPresse) – “A Tim, e quindi all’Italia, servono un partner ed un piano industriale che valorizzino e rafforzino l’azienda, non un’operazione finanziaria che rischia di portare ad uno spezzatino di una realtà così importante per il Paese. Inoltre, visti i non brillanti risultati degli ultimi mesi, il cambio ai vertici auspicato da più parti pare tema non più rinviabile”. Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it, commenta la proposta “amichevole” d’acquisto di Tim da parte di Kkr, il fondo infrastrutturale americano con il quale è già stata avviata una collaborazione in FiberCop.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata