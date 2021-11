Roma, 22 nov. (LaPresse/AP) – Il presidente Usa Joe Biden ha nominato Jerome Powell per il secondo mandato alla guida della Federal Reserve, e indicato per la vicepresidenza il democratico Lael Brainard,considerato l’alternativa a Powell. Il presidente ha detto che riempirà i tre posti rimanenti nel consiglio, compreso un vicepresidente per la supervisione, un incarico di regolamentazione bancaria, all’inizio di dicembre.

