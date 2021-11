Roma, 22 nov. (LaPresse) – “Anche se c’è ancora molto da fare, negli ultimi 10 mesi abbiamo compiuto notevoli progressi nel riportare gli americani al lavoro e far ripartire la nostra economia”.Così il presidente Usa Joe Biden in una nota. “Questo successo è una testimonianza dell’agenda economica che ho perseguito e dell’azione decisiva che la Federal Reserve ha intrapreso sotto la presidenza di Powell e il dottor Brainard per aiutarci a superare la peggiore recessione della storia americana moderna e metterci sulla strada per recupero – continua – non possiamo semplicemente tornare a dove eravamo prima della pandemia, dobbiamo ricostruire meglio la nostra economia e sono fiducioso che il presidente Powell e il dottor Brainard si concentrino sul mantenimento dell’inflazione bassa, i prezzi stabili, e la piena occupazione renderà la nostra economia più forte che mai. Condividono anche la mia profonda convinzione che sia necessaria un’azione urgente per affrontare i rischi economici posti dal cambiamento climatico e stare al passo con i rischi emergenti nel nostro sistema finanziario. Fondamentalmente, se vogliamo continuare a costruire sul successo economico di quest’anno, abbiamo bisogno di stabilità e indipendenza alla Federal Reserve – e ho piena fiducia dopo il loro battesimo del fuoco negli ultimi 20 mesi che il presidente Powell e il dottor Brainard forniranno la leadership forte di cui il nostro Paese ha bisogno”.

