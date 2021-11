Milano, 22 nov. (LaPresse) – In Austria si può sciare nonostante il lockdown in vigore da oggi. Lo sottolinea il giornale austriaco Die Presse, spiegando che questo è possibile grazie a un emendamento applicato al testo che regola le condizioni per le prossime tre settimane, in virtù del quale l’uso delle funivie non è più riservato a casi di necessità e scopi professionali (come era nella versione precedente del testo), ma è aperto a tutti, purché vaccinati o guariti dal Covid-19 (regola delle 2G) e purché indossino la mascherina. Lo sci inoltre può rientrare nella motivazione di “relax fisico e mentale” per la quale è consentito uscire da casa nonostante il lockdown.

