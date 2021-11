Trieste, 22 nov. (LaPresse) – “Non va bene, il tracciamento è saltato da settimane: non si riescono a fare i tamponi. Anche la Regione ha chiesto il supporto dell’esercito, ma finora non abbiamo ricevuto risposta. La fascia di età dei contagiati si abbassa: vengono intubati e hanno bisogno dei caschi. Ci sono anche bambini che finiscono in rianimazione. La medicina del lavoro dice che questa ondata è molto peggio della prima, perché ci sono più servizi aperti, vengono erogate più prestazioni: il carico di lavoro è incredibile. Non so quanto teniamo duro, mi sto seriamente preoccupando perché la gente non si rende conto”. Lo ha dichiarato a LaPresse Francesca Fratianni della Cgil funzione pubblica del Friuli Venezia Giulia. “Ho chiesto – aggiunge la sindacalista – all’Associazione nazionale alpini per aiutare nel tracciamento: se prenoti un tampone, non sai quando ti chiamano. C’è gente che gira positiva. Le zone messe peggio sono quelle di confine, la Slovenia è bordeaux, neanche rossa, e poi tutte le manifestazioni sono state qui. Trieste e Gorizia, dunque, sono quelle messe peggio, Pordenone non sta malissimo, ma anche Udine inizia ad avere i suoi problemi”. Fratianni evidenzia che “è vergognoso che abbiamo mandato 30 unità” mediche “in Slovenia e da noi niente. Il livello di stress” del personale medico e sanitario “è tremendo: doppi turni, una mole di lavoro che non si può reggere. La gente deve fare la terza dose perché dopo sei mesi non sei più coperto” dal vaccino anti Covid. “Non bisogna abbassare la guardia”.

