Torino, 21 nov. (LaPresse) – “Se sarò agli Australian Open per difendere il titolo? Vedremo, vedremo”. Lo ha detto Novak Djokovic in conferenza stampa dopo la sconfitta subita nella semifinale delle Atp Finals di Torino contro Sascha Zverev. Proprio oggi gli organizzatori del primo Slam della stagione hanno annunciato l’obbligo del vaccino anti Covid per i giocatori che si recheranno in Australia per disputare il torneo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata