Roma, 21 nov. (LaPresse) – Il primo ministro del governo di unità nazionale libico Abdul Hamid Dabaiba si è candidato alle elezioni presidenziali della Libia in programma per il 24 dicembre. Lo ha reso noto The Libya Observer. Il premier ha presentato la candidatura alla commissione elettorale di Tripoli.

