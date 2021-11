Milano, 21 nov. (LaPresse) – Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale a Mirabella Eclano, nell’Avellinese. Per cause in corso di aggiornamento, un veicolo è uscito fuori strada mentre percorreva la strada statale 90 ‘delle Puglie’ in località Calore.

