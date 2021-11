Milano, 21 nov. (LaPresse) – “La nostra posizione di partenza comprometteva un po’ la gara, ma abbiamo recuperato bene e in fretta fino al secondo posto. Ho fatto il giro veloce alla fine e questo è importante per me. È stato un bel gran premio, mi sento bene e sarà una battaglia serrata fino alla fine”. Lo ha detto il leader del Mondiale, Max Verstappen, della Red Bull, al termine del Gran Premio di Formula 1 del Qatar, in cui è giunto secondo alle spalle del rivale Hamilton.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata