Milano, 21 nov. (LaPresse) – “È stata abbastanza lineare come gara, ma mi piacciono le gare in cui si può battagliare. Non so perché molti abbiano avuto forature, forse sono stati i cordoli. Sono molto contento della macchina, mi sento più in forma che mai, ho recuperato alla grande e vediamo le prossime due”. Lo ha detto Lewis Hamilton, vincitore del Gran Premio del Qatar di Formula 1, al termine della gara.

