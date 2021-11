Secondo Max Verstappen su Red Bull, autore anche del giro veloce

Vittoria per Lewis Hamilton, su Mercedes, nel Gran Premio di Formula 1 del Qatar. Il britannico tiene accese le speranze mondiali nei confronti di Max Verstappen (Red Bull), giunto alle sue spalle e autore anche del giro veloce, che dà all’olandese un punto in più. Ora i punti che li separano sono otto. Grandissimo Fernando Alonso che sale sul podio con l’Alpine: non succedeva dal Gran Premio di Ungheria del 2014, quando era al volante della Ferrari.

