Milano, 21 nov. (LaPresse) – “Incredibile, sette anni ma finalmente ce l’abbiamo fatta, ci siamo arrivati vicini in un paio di gare. Oggi pensavo di essere in testa alla fine del primo giro ma non sono riuscito a passare Hamilton. Avevamo pianificato solo una sosta fin dall’inizio anche se non sapevamo come potesse essere l’usura. Ci siamo meritati questo risultato, ho aspettato tantissimo tempo e sono davvero felice”. Lo ha detto Fernando Alonso, giunto sul podio del Gran Premio del Qatar, terzo con la sua Alpine, dopo sette anni dall’ultima volta, nel Gran Premio di Ungheria del 2014 con la Ferrari.

