Milano, 21 nov. (LaPresse) – “Ho diritto di vivere ma anche di morire in pace”. Lo ha detto, commossa, a Domenica In Gina Lollobrigida, parlando del suo rapporto con Andrea Piazzolla, che, ha sottolineato, “per me è come un figlio, mi sta accanto, mi ha aiutata ad andare avanti. Lui non ha mai sbagliato. È una brava persona e per avermi aiutata, sta avendo guai terribili. La vita è mia ed io decido cosa farne. Fare dei regali ad Andrea e alla sua famiglia è una cosa che riguarda me, nessun altro”. La padrona di casa, Mara Venier, prova a darle coraggio: “Forza, sei una bersagliera”. Piazzolla, che gestiva i beni dell’attrice, è accusato di circonvenzione di incapace e il tribunale ha affidato al figlio dell’attrice la gestione dei beni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata