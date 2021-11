Roma, 21 nov. (LaPresse) – Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomas Bach ha parlato in videochiamata con la star del tennis cinese Peng Shuai. Ne dà notizia il Cio in una nota. Peng ha detto al presidente che è al sicuro e che sta bene, che sta vivendo nella sua casa a Pechino ma che vorrebbe che la sua privacy fosse rispettata. Peng, ex campionessa di doppio di Wimbledon, era scomparsa dopo aver accusato di violenza sessuale un ex alto funzionario del governo tramite un post sui social media pubblicato il 2 novembre. Oggi la campionessa è riapparsa in pubblico in un torneo giovanile a Pechino.

