Pechino (Cina), 21 nov. (LaPresse/AP) – La star del tennis scomparsa Peng Shuai è riapparsa in pubblico in un torneo giovanile a Pechino, secondo le foto rilasciate dall’organizzatore, mentre il Partito Comunista al potere ha cercato di sedare i timori all’estero mentre sopprimeva le informazioni in Cina su Peng dopo aver accusato un capo anziano di violenza sessuale.

